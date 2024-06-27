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鉅亨速報

盤後速報 - 優群(3217)下週(7月4日)除息6.4元，預估參考價167.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

優群(3217-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.4元。

以今日(6月27日)收盤價174.00元計算，預估參考價為167.6元，息值合計為6.4元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

優群(3217-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各式連接器製造,設計及買賣業務。儲存裝置設備及其週邊裝置製造,設計,維修及零件買賣業務.。電腦視覺系統設計製造維修買賣業務.。近5日股價上漲4.97%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 174.00 6.4 3.68% 0.0
2023/07/13 135.5 5.35 3.95% 0.0
2022/06/23 74.3 5.6 7.54% 0.0
2021/07/30 110.5 5.6 5.07% 0.0
2020/07/08 118.5 4.3 3.63% 0.0

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