盤後速報 - 優群(3217)下週(7月4日)除息6.4元，預估參考價167.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
優群(3217-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.4元。
以今日(6月27日)收盤價174.00元計算，預估參考價為167.6元，息值合計為6.4元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
優群(3217-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各式連接器製造,設計及買賣業務。儲存裝置設備及其週邊裝置製造,設計,維修及零件買賣業務.。電腦視覺系統設計製造維修買賣業務.。近5日股價上漲4.97%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|174.00
|6.4
|3.68%
|0.0
|2023/07/13
|135.5
|5.35
|3.95%
|0.0
|2022/06/23
|74.3
|5.6
|7.54%
|0.0
|2021/07/30
|110.5
|5.6
|5.07%
|0.0
|2020/07/08
|118.5
|4.3
|3.63%
|0.0
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