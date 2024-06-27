市值暴漲六成！比亞迪躍居全球第三大車廠 專家：兩大領域進入無人之境

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 16:03

中國電動車巨擘比亞迪 (002594-CN) 今 (27) 日在陸股收低 1.27% 至每股人民幣 249.5 元，但儘管近期遭逢「股神」巴菲特持續減碼，以及歐美接連加徵關稅，比亞迪市值仍上揚 60%，暴漲 2800 億人民幣，一舉成為全球第三大車廠。

騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」今日在專欄中表示，比亞迪股價今年來漲瘋了，從今年 2 月 5 日觸及近三年低點 162.77 人民幣後，一路走漲至上周一 (17 日) 的 259.87 元，較 2 月低點上漲近 60%，市值也從約人民幣 4734 億元，攀升至 7559 億元，四個多月暴漲 2825 億元。

根據全球車廠市值排行榜單顯示，比亞迪市值高達 957.6 億美元，僅次於美國特斯拉和日本豐田，高居第三名，一舉成為全球第三大車廠，其後的法拉利、賓士、保時捷、Stellantis、BMW、福斯、通用、現代均跟比亞迪相差甚遠。

銷量方面，比亞迪去年也靠著爆賣 302 萬輛躋身全球十大車廠行列，如今市值又進入全球前三，尤其是市值暴漲屬於逆風飛翔，更加難能可貴。首先，巴菲特投資比亞迪 14 年後，從 2022 年 8 月開始減持比亞迪股票，迄今已減持 14 次，最近又將持有比亞迪 H 股的比例從當年約 20% 降至 6.9%。

此外，美國上月中宣布對中國一系列商品加課關稅，電動車從 25% 提升至 100%，電動車電池稅率從 7.5% 提升至 25%，電池零部件從 7.5% 提升至 25%，將矛頭直指比亞迪等中國電動車廠，歐盟也在近日對中國電動車進口加徵臨時反補貼稅，比亞迪被直接加徵 17.4%。

專欄中指出，在重重逆風下，比亞迪股價持續走漲，該電動車廠之所以在資本市場逆勢上揚，是因為在兩大領域都進入了無人之境。

首先，銷量進入無人之境。數據顯示，比亞迪上月銷量高達 25 萬 2965 輛，在汽車品牌銷量排行榜上遙遙領先，堪稱斷崖式領先，福斯跟豐田則分別只賣出 14 萬 9621 輛、12 萬 4243 輛。

其次，技術進入無人之境。在第五代 DM 技術驚豔亮相後，比亞迪股價曾在 5 月底 6 月初連 7 個交易日大漲。

新技術實現了三個全球之最：發動機熱效 46.06%，百公里虧電油耗 2.9L，綜合續航 2100 公里，首搭車型秦 L 訂單量據傳已經超過 100 萬輛。

歷經 5 次反覆運算與 20 多年的發展，比亞迪插混技術不僅引領中國插混，且成為全球汽車技術的主流路線。