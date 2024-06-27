神盾旗下鈺寶登創新板大展蜜月行情 強漲4成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-27 11:28

神盾 (6462-TW) 旗下鈺寶 (3150-TW) 今 (27) 日以 33.5 元登上創新板，隨著今年營運樂觀，股價最高衝上 46.8 元，強漲 39.7%，大展蜜月行情。

鈺寶看好，今年隨著品牌客戶庫存去化告段落，訂單已逐步回籠，且韓系品牌大客戶下半年將加入貢獻，看好聲霸今年業績有機會倍增，三年內將挑戰龍頭地位，法人預估，鈺寶第二季將轉盈，全年營運也可望獲利。

鈺寶成立於 1988 年，為神盾集團成員之一，持股約 31%，主要從事低延遲無線音訊傳輸晶片及模組之研發設計及銷售，客戶為家電與音響品牌公司，近年產品也拓展至電競無線滑鼠、鍵盤與耳機等。

鈺寶目前無線聲霸 (Soundbar) 營收占比 7 成，市占率 3 成左右，從全球前十大聲霸品牌客戶來看，鈺寶已拿下前七大，今年下半年再新增一位重量級的韓系品牌客戶，未來也會再新增兩家，等同囊括全球前十大客戶，預期三年內市占率有機會提升至 6 成，成為全球龍頭。

鈺寶現階段有 IC、模組兩種銷售模式，其中，模組除了通訊協定 IC 外，也包含天線設計、演算法及軟體支援，有助客戶進行高度客製化，加上模組銷售單價較高，未來隨著新客戶擴大採用模組，將帶動營收進入爆發階段。