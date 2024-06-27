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〈軍演題材股〉龍德造船在手訂單逾100億元 訂單能見度至少2年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 11:14

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龍德造船董事長黃守真。(鉅亨網資料照)

龍德造船 (6753-TW) 今 (27) 日表示，近年偏重國艦業務發展，兩起沱江級艦艇訂單中的 6 艘已交付，後續 5 艘則已進入安龍 (安放龍骨) 階段，目前各種船艇合計在手訂單達 105 億元，訂單能見度至少看到 2026 年，接下來將再積極爭取海外公務船訂單。

龍德說明，6 廠北棟工程進行中，預期將在明年下半年投產，總資本支出約 15 億元，完工後屆時打造的大型船尺寸將從 80 公尺推進至 120 公尺。

龍德近年在國艦國造政策下積極著墨，在海軍高效能艦艇接單上，已接獲兩起沱江級艦艇訂單，第一批共 6 艘已交付，後續還有 5 艘，預計 2026 年交付。

龍德表示，在 2018 年以前營運接單以國外訂單為主，近年則隨著國艦國造政策趨勢發展，隨著擴廠計畫進行，也將積極投標各國的公務船，進一步拓展業務版圖。

龍德造船共有 6 座廠房位於宜蘭，產品線涵蓋巡邏艇、攔截艇、救難艇、消防船等，並提供維修服務。

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龍德造船軍工軍演海軍國艦國造

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