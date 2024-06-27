盤中速報 - 杭特(3297)大跌7.09%，報31.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:57
杭特(3297-TW)27日10:57股價下跌2.4元，報31.45元，跌幅7.09%，成交6,885張。
杭特(3297-TW)所屬產業為光電業，主要業務為網路攝影機、。網路影像錄放影機、。安全監控相關設備之開發、製造及銷售。
近5日股價上漲49.12%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-215 張
- 外資買賣超：-228 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+947 張
- 融券增減：+538 張
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