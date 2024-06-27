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鉅亨速報

盤中速報 - 杭特(3297)大跌7.09%，報31.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:57

杭特(3297-TW)27日10:57股價下跌2.4元，報31.45元，跌幅7.09%，成交6,885張。

杭特(3297-TW)所屬產業為光電業，主要業務為網路攝影機、。網路影像錄放影機、。安全監控相關設備之開發、製造及銷售。

近5日股價上漲49.12%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-215 張
  • 外資買賣超：-228 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張
  • 融資增減：+947 張
  • 融券增減：+538 張

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