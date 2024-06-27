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鉅亨速報

盤中速報 - 杭特(3297)急跌-3.2%報31.65元，成交5,454張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:43

杭特(3297-TW)近5分K跌速3.2%，27日09:43報31.65元，成交5,454張，今日跌幅為6.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

杭特(3297-TW)近5日股價上漲49.12%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-215 張
  • 外資買賣超：-228 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張
  • 融資增減：+947 張
  • 融券增減：+538 張

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