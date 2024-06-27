盤中速報 - 杭特(3297)急跌-3.2%報31.65元，成交5,454張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:43
杭特(3297-TW)近5分K跌速3.2%，27日09:43報31.65元，成交5,454張，今日跌幅為6.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
杭特(3297-TW)近5日股價上漲49.12%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-215 張
- 外資買賣超：-228 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+947 張
- 融券增減：+538 張
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