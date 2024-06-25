扇出型面板級封裝果然變主流，友威科迎接3根漲停，京晨科第二迎接3根漲停，今日大公開，不能錯過「友威科第二」
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 19:00
台股震盪整理，回測 10 日線，拉出下影線展現多方支撐力道，只要沒有跌破月線，多方趨勢不變，持續偏多思考偏多操作，不用預設高點；權值股震盪，台積電 (2330-TW)，鴻海(2317-TW)，聯發科(2454-TW)，廣達(2382-TW) 股價震盪，資金轉往其他族群，這樣反而更好操作，投資朋友要把握震盪的佈局機會。
扇出型面板級封裝果然變成市場主流，大華國際投顧蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，群創 (3481-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，尤其是友威科直接拉出三根漲停，下面會詳細分享操作方式。
實戰操作會遇到的狀況：
1、買進後直接噴出：心情當然很爽，缺點是基本部位無法買太多，但是可以加碼，擴大獲利，例如，京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利會持續成長，股價剛突破的時候佈局，現買現賺漲停，迎接三根漲停，繼續佈局繼續加碼，一定要跟上！
2、買進後橫盤整理：蘇建豐最愛這種模式，先洗盤洗掉浮動籌碼，後面噴出毫無壓力，而且可以買很多，重壓部位，都不需要追價，例如，CoWoS 新王者 - 友威科 (3580-TW)，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，想買幾張有幾張，完全不用追價，連續三天漲停，股價 61~86.4 元，短線急漲價差操作，賣出一半持股大賺 + 41%，部位又大，直接賺大錢，單單友威科，蘇建豐超多位會員朋友，達陣百萬獲利。
3、買進後不如預期，當然就是防守出場點，該賠錢就賠錢，千萬不要凹單攤平，控制虧損才能逆轉勝。
跟著蘇建豐，邊賺錢邊學習，不亦樂乎。
【友威科第二】來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材，獨家供應 XX 扇出型面板級封裝，五月營收年增 1XX% 為近 137 個月新高，下半年還會大幅度成長，股價突破轉強，平盤附近開始佈局，現買現賺漲停，目標很高，繼續佈局繼續加碼，把握佈局機會。
七月飆股，友威科迎接 4 根漲停，京晨科第二 - 精聯迎接 3 根漲停，友威科第二????，現買現賺漲停，還要繼續買繼續加碼，目標價很遠，不能錯過！
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【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
友威科 + 41%~ 京晨科第二精聯 + 30%~ 不能錯過友威科第二
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