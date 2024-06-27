《麻省理工科技評論》：2024年全球十大突破性技術

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 11:09

最新一期《麻省理工科技評論》公布 2024 年 10 項突破性技術榜單，這份備受矚目的榜單不僅展現人類無盡的創造力，更凸顯這些技術對未來世界的深遠影響。

這份知名期刊每年鎖定可望造福全世界的創新科技，今年十大突破性技術分述如下：

1. 生物技術

生物技術正以其分子層面的研究能力繼續揭開生命的神秘面紗。基因編輯和合成生物學的突破讓我們不僅觀察生命，更參與生命的設計，有望治癒遺傳病、保障糧食安全，甚至復活滅絕物種。

2.AI

AI 已超越科幻，成為推動各行各業變革的強大力量。從預測複雜模式到創造藝術音樂，機器的智慧飛速擴展，預示著自動化和創新的新時代。

3. 計算

量子計算憑藉獨特的量子位元和糾纏現象，將革新資訊處理。利用量子力學原理的電腦將解決傳統計算無法觸及的問題，為藥物發現、材料科學和密碼學帶來新突破。

4. 機器人

機器人技術正逐步融入家庭和工作場所。隨著自主性和同理心的提升，機器人將成為我們的合作夥伴、照顧者，甚至可能是親密伴侶，重塑人機關係。

5. 氣候技術

再生能源、碳捕捉和永續農業領域的創新，不僅守護環境，更為後代留下宜居之地。這些技術為永續發展之路點亮希望之光。

6. 材料科學

這一領域正迎來一場復興，研究人員已開發出多種具有非凡特性的新材料。這些材料，包括能自我修復的損傷材料和能操控電磁波的超材料，有望使產品更輕、更堅固、更環保，進而革新從航空航太到電子產品的各大行業。

7. 儲能系統

隨著全球轉向再生能源，高效能源儲存系統愈發關鍵，像固態電池這樣的技術突破，不僅能量密度更高、充電時間更快，安全性也更強，對電動車的普及和電網穩定運行至關重要。

8. 數位健康技術

該技術正改變醫療領域，透過虛擬護理師提供個人化、便捷的主動醫療服務。可穿戴設備監測生命體徵，遠端醫療平台和 AI 診斷工具使醫療回應更迅速，且以病患為中心。

9. 太空探索

技術飛速進步正推動太空旅行和潛在殖民達到新高度。在推進系統、生命支援和棲息地建設等方面的創新，為人類邁向宇宙鋪平道路。

10. 神經技術