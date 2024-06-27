盤中速報 - ABC-KY(6598)大漲7.26%，報33.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:42
ABC-KY(6598-TW)27日09:42股價上漲2.25元，報33.25元，漲幅7.26%，成交508張。
ABC-KY(6598-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。
近5日股價上漲11.51%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-88 張
- 外資買賣超：-88 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-145 張
- 融券增減：0 張
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