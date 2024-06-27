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鉅亨速報

盤中速報 - 光耀(3666)急拉5.25%報44.0元，成交2,727張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19

光耀(3666-TW)近5分K漲速5.25%，27日09:19報44.0元，成交2,727張，今日漲幅為3.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光耀(3666-TW)近5日股價上漲23.09%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-187 張
  • 外資買賣超：-187 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+2,364 張
  • 融券增減：+166 張

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