盤中速報 - 光耀(3666)急拉5.25%報44.0元，成交2,727張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19
光耀(3666-TW)近5分K漲速5.25%，27日09:19報44.0元，成交2,727張，今日漲幅為3.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光耀(3666-TW)近5日股價上漲23.09%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.21%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-187 張
- 外資買賣超：-187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,364 張
- 融券增減：+166 張
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