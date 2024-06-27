美股重點新聞摘要2024年06月27日

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 07:50

今日操盤前瞻

歐元區 6 月經濟 / 工業 / 服務業景氣指數、消費者信心指數終值

英國央行貨幣政策會議紀錄、總裁貝利談話

美國上周失業金人數

美國第一季 GDP、核心 PCE、5 月耐久財訂單

傳特斯拉放棄自行生產 4680 電池

媒體周三 (26 日) 報導，由於能量密度和充電性能不盡人意，且成本更高，特斯拉 (TSLA-US) 正在考慮停止在德州超級工廠生產 4680 電池。全文詳讀

美銀行年度壓力測試 31 家銀行全數過關

聯準會週三 (26 日) 發布年度銀行「壓力測試」結果，所有接受測試的 31 家銀行全數通過測試，能夠抵禦嚴重的經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力，這項結果將推動銀行業週五開始宣布最新的庫藏股計畫。全文詳讀

傳歐盟獲中國車企更多資訊 上汽、吉利汽車加徵關稅幅度略有下調

根據彭博周三 (26 日) 援引知情人士消息報導，歐盟獲得受提高關稅影響的公司更多資訊後，略為修改擬對中國進口電動車加徵的關稅。其中上汽集團 (600104-CN)、吉利汽車 (0175-HK) 稅率小幅下調，而比亞迪 (01211-HK) 則維持不變。新稅率將於 7 月 4 日上路。 全文詳讀

AI 熱潮推動！亞馬遜市值首次突破 2 兆美元 創歷史新高