〈能源盤後〉Brent原油收逾一周低點 自前一日近2個月高點回跌

鉅亨網編譯許家華 2024-06-26 05:49

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 80 美分或 1%，收每桶 80.83 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1 美元或 1.2%，收每桶 85.01 美元，為近月 Brent 自 6 月 17 日以來最低收盤價，自前一日收登的 4 月 30 日以來最高點下滑。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 93 美分或 1.1%，收每桶 84.22 美元，此為交易更活躍的 Brent 原油期貨。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.51 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5% ，收每加侖 2.51 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 1%，收每百萬 Btu 276 美元。

市場驅動力

Rystad Energy 全球市場分析總監 Claudio Galimberti 表示，烏克蘭上周對俄羅斯石油基礎設施發動一連串無人機襲擊，加上伊朗支持的真主黨和以色列之間緊張局勢升級，已提振了 Brent 原油價格。

「在地緣政治緊張局勢不斷升級的背景下，Brent 原油價格突破每桶 85 美元之際，可能是價格面臨更大上行壓力的開始。」他說。

同時，分析師表示，經歷美國夏日駕駛季節 (自陣亡將士紀念日到勞動節）開局不穩定之後，北半球夏季需求強勁的跡象也鼓舞了多頭。

Galimberti 表示，航空業強勁成長，令夏季燃料需求預期激增。繼去年增加 120 萬桶 / 日後，飛機燃料需求預計增加 55 萬桶 / 日。

美國能源資訊局 (EIA) 預計周三公布上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (6/21 止) 商業原油和汽油供應分別減少 20 萬桶，另外餾分油供應減少 90 萬桶。

截至 6 月 14 日當周的供應數據顯示，商業原油、汽油和餾分油庫存均下降。報告也顯示，過去 4 周，作為需求指標的車用汽油產品供應總量較去年同期減少 1%，平均達 910 萬桶 / 日。