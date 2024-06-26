盤後速報 - 宏益(1452)下週(7月3日)除息0.3元，預估參考價16.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
宏益(1452-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月26日)收盤價16.95元計算，預估參考價為16.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏益(1452-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。近5日股價下跌0.88%，集中市場加權指數上漲0.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|16.95
|0.3
|1.77%
|0.0
|2023/07/10
|17.7
|0.8
|4.52%
|0.0
|2022/07/04
|21.2
|2.0
|9.43%
|0.0
|2021/08/05
|26.05
|0.7
|2.69%
|0.0
|2020/07/06
|17.8
|1.2
|6.74%
|0.0
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