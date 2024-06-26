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鉅亨速報

盤後速報 - 宏益(1452)下週(7月3日)除息0.3元，預估參考價16.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

宏益(1452-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(6月26日)收盤價16.95元計算，預估參考價為16.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏益(1452-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。近5日股價下跌0.88%，集中市場加權指數上漲0.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 16.95 0.3 1.77% 0.0
2023/07/10 17.7 0.8 4.52% 0.0
2022/07/04 21.2 2.0 9.43% 0.0
2021/08/05 26.05 0.7 2.69% 0.0
2020/07/06 17.8 1.2 6.74% 0.0

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