盤後速報 - 福壽(1219)下週(7月3日)除權0.3元，預估參考價18.59元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
福壽(1219-TW)下週(7月3日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。
以今日(6月26日)收盤價19.15元計算，預估參考價為18.59元，權值合計為0.56元。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
福壽(1219-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食用油脂、動物飼料、穀物食品、寵物食品、有機肥料等生產及銷售。進出口國際貿易。大宗穀物進口與銷售。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|19.15
|0.0
|0.0%
|0.3
|2024/06/27
|0.0
|0.5
|0.0%
|0.0
|2023/07/11
|21.55
|0.5
|2.32%
|0.3
|2022/07/06
|21.35
|1.1
|5.15%
|0.0
|2021/08/16
|21.55
|1.0
|4.64%
|0.0
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