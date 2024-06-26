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鉅亨速報

盤後速報 - 福壽(1219)下週(7月3日)除權0.3元，預估參考價18.59元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

福壽(1219-TW)下週(7月3日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。

以今日(6月26日)收盤價19.15元計算，預估參考價為18.59元，權值合計為0.56元。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

福壽(1219-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食用油脂、動物飼料、穀物食品、寵物食品、有機肥料等生產及銷售。進出口國際貿易。大宗穀物進口與銷售。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 19.15 0.0 0.0% 0.3
2024/06/27 0.0 0.5 0.0% 0.0
2023/07/11 21.55 0.5 2.32% 0.3
2022/07/06 21.35 1.1 5.15% 0.0
2021/08/16 21.55 1.0 4.64% 0.0

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