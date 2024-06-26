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鉅亨速報

盤後速報 - 凱撒衛(1817)下週(7月3日)除息1.8元，預估參考價37.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

凱撒衛(1817-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月26日)收盤價39.55元計算，預估參考價為37.75元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱撒衛(1817-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為各種衛浴設備、周邊製品之銷售。近5日股價下跌0.38%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 39.55 1.8 4.55% 0.0
2023/06/28 39.4 2.3 5.84% 0.0
2022/06/30 34.85 2.0 5.74% 0.0
2021/08/23 37.25 2.0 5.37% 0.0
2020/07/01 34.0 1.7124 5.04% 0.0

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集中市場加權指數22986.690.48%
凱撒衛39.55-0.13%

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