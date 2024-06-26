盤後速報 - 凱撒衛(1817)下週(7月3日)除息1.8元，預估參考價37.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05
凱撒衛(1817-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月26日)收盤價39.55元計算，預估參考價為37.75元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
凱撒衛(1817-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為各種衛浴設備、周邊製品之銷售。近5日股價下跌0.38%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|39.55
|1.8
|4.55%
|0.0
|2023/06/28
|39.4
|2.3
|5.84%
|0.0
|2022/06/30
|34.85
|2.0
|5.74%
|0.0
|2021/08/23
|37.25
|2.0
|5.37%
|0.0
|2020/07/01
|34.0
|1.7124
|5.04%
|0.0
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