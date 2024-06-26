川普猛搶幣圈選票將出席比特幣大會 專家：加密貨幣恐成新的「川普交易」

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:55

近來積極拉攏幣圈年輕選票的共和黨總統候選人川普，最新傳出他正打算出席下月底舉行的的比特幣 (BTC) 2024 年度大會並發表演說，專家認為川普及其所屬共和黨愈發接受支持加密貨幣的觀點，可能會成為當前選舉期間主要的「川普交易」（Trump Trade）。

《Axios》周二 (25 日) 引述兩位知情人士報導，川普正討論 7 月底出席比特幣 2024 年度大會，並在這場年度最大比特幣峰會上發表演講。該活動由《Bitcoin Magazine》舉辦，將於 7 月 25 日至 27 日在田納西州納許維爾舉行。

伯恩斯坦分析師 Gautam Chhugani 和 Mahika Sapra 周一 (24 日) 出具研究報告指出，共和黨目前認為支持加密貨幣行業既是贏得選民的一種方式，也是從超級政治行動委員會獲得競選資金的一種方式。若選情更偏向共和黨，加密貨幣最終將成為主要的「川普交易」，對有利監管制度的預期，將改變幣圈的情緒。

最初的「川普交易」得名於川普 2016 年勝選後，美股、美債和美元同時飆升。

川普本月初在海湖莊園會見數個比特幣礦業公司的領導人，並表達對加密貨幣的支持。除表示成為總統後，將成為加密貨幣採礦業的宣導者外，川普還承諾確保加密貨幣的未來以及剩餘的比特幣都是由美國製造

不過，美國投行 TD Cowen 也出具研究報告示警，儘管川普發出支持加密貨幣的信號，但當選後仍可能會退縮，重新成為加密貨幣的懷疑論者。

TD Cowen 還表示，投資人在加密貨幣的問題上必須相當謹慎，「言辭固然很重要，但最終我們認為，若假設任何一位候選人都會兌現承諾，最終可能假設錯誤。」