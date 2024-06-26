川普猛搶幣圈選票將出席比特幣大會 專家：加密貨幣恐成新的「川普交易」
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:55
近來積極拉攏幣圈年輕選票的共和黨總統候選人川普，最新傳出他正打算出席下月底舉行的的比特幣 (BTC) 2024 年度大會並發表演說，專家認為川普及其所屬共和黨愈發接受支持加密貨幣的觀點，可能會成為當前選舉期間主要的「川普交易」（Trump Trade）。
《Axios》周二 (25 日) 引述兩位知情人士報導，川普正討論 7 月底出席比特幣 2024 年度大會，並在這場年度最大比特幣峰會上發表演講。該活動由《Bitcoin Magazine》舉辦，將於 7 月 25 日至 27 日在田納西州納許維爾舉行。
伯恩斯坦分析師 Gautam Chhugani 和 Mahika Sapra 周一 (24 日) 出具研究報告指出，共和黨目前認為支持加密貨幣行業既是贏得選民的一種方式，也是從超級政治行動委員會獲得競選資金的一種方式。若選情更偏向共和黨，加密貨幣最終將成為主要的「川普交易」，對有利監管制度的預期，將改變幣圈的情緒。
最初的「川普交易」得名於川普 2016 年勝選後，美股、美債和美元同時飆升。
川普本月初在海湖莊園會見數個比特幣礦業公司的領導人，並表達對加密貨幣的支持。除表示成為總統後，將成為加密貨幣採礦業的宣導者外，川普還承諾確保加密貨幣的未來以及剩餘的比特幣都是由美國製造
不過，美國投行 TD Cowen 也出具研究報告示警，儘管川普發出支持加密貨幣的信號，但當選後仍可能會退縮，重新成為加密貨幣的懷疑論者。
報告也指出，周四 (27 日) 舉行的總統大選辯論會，將成為美國政府未來監管行動的風向球，美國總統拜登也可能會利用這次辯論來重新定位自己對加密貨幣的立場。
TD Cowen 還表示，投資人在加密貨幣的問題上必須相當謹慎，「言辭固然很重要，但最終我們認為，若假設任何一位候選人都會兌現承諾，最終可能假設錯誤。」
相較於近來積極擁抱幣圈的川普，向來被幣圈視為對加密貨幣不友善的拜登立場在近期明顯急轉彎。
美國證交會 (SEC) 上月意外批准以太幣(ETH) 現貨 ETF 據傳是出於白宮的政治決定，且近來也傳出拜登將效法川普接受加密貨幣作為政治獻金，拜登競選團隊近幾周也開始接觸加密貨幣業者，尋求有關幣圈政策的指導。
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