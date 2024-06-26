AI應用率近百分百！新質生產力成中國遊戲業顯學 7成企業投入顯著增加
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:20
根據伽馬數據近日發佈的《中國遊戲產業新質生產力發展報告》，報告針對中國遊戲產業推動「新質生產力」發展的關鍵路徑和重點領域進行深入討論，並對騰訊 (00700-HK) 遊戲、網易 (09999-HK) 遊戲、三七互娛 (002555-CN) 、世紀華通 (002602-CN) 等重量級企業進行深入分析，發現 7 成遊戲公司技術投入顯著增加，AI 應用率 99%。
報告指出，近 8 成重量級遊戲公司在 AI、數位孿生、引擎開發、雲端技術和虛擬實境 (XR) 等技術領域佈局，有近六成重量級遊戲公司已構建 AI 生產管線、賦能虛擬內容生產或智能行銷。此外，中國前 50 大遊戲廠商投資 AI 企業已超百次。
去年，中國遊戲市場實際銷售收入年增 13.95% 至人民幣 3029.64 億元，首次突破 3000 億大關，用戶數年增 0.61% 至 6.68 億人，創下歷史新高。市場跟用戶數雙雙成長，離不開遊戲產業生產力的提升。報告認為，現時遊戲產業已成為諸多前沿科技的應用場域，產業本身的科技屬性持續提升。
其中，遊戲產業與 AI 技術有著深度共生關係，數據顯逾 99% 受訪者所在公司或部門已透過多種管道引進 AI 技術和工具，絕大多數表示 AI 技術對整體專案效率有所提升，約 8 成感知效率提升超過 20%，還有約 1 成認為 AI 能帶來至少 5 成的效率提升。
數量方面，近半中國重量級遊戲企業已利用 AI 提升生產能力，並構建智慧生產管線，其中騰訊遊戲、網易遊戲及三七互娛等均早有佈局。此外，包括世紀華通、愷英網路、遊族網路等企業都在積極探索 AI 工具的創新和拓展，快速推動研運階段的降本提質。
AI、虛擬實境 (VR) 等新技術除提升遊戲生產效率以外，還能大幅提升玩家的實際體驗，也引發遊戲公司對新興遊戲玩法的探索，網易提出了「AI + 遊戲」概念，即以 AI 為基底，讓使用者看到更多創新玩法的可能性。去年上線的《逆水寒》手游是網易遊戲 AI 技術的代表，為玩家提供文字捏臉功能、載入智能引擎的「高智慧 NPC」以及可自由探索的 AI 遊歷故事等創新體驗。
除 AI 外，報告中還認為 VR 同樣是遊戲產業發展新質生產力的關鍵所在。中國重量級遊戲公司都有涉及，其中愷英網路前年組建的「臣旎網络」，該遊戲公司自研的動作類 VR 遊戲《Mecha Party（機甲派對）》已正式上線。
報告還顯示，截至去年底，中國前 50 大遊戲廠商投資 AI 企業超過百次，對產業鏈上、中、下游均有佈局。以三七互娛為例，自 2021 年以來始終關注「AI+XR」及其核心上下游產業，去年時也將 AI 相關專案上升到戰略高度，具體圍繞 AI 基礎設施、交互感測、AIGC 應用、XR 以及遊戲等領域佈局，以實現內外資源連動，推進業務創新永續發展，構築產業競爭新優勢。
最後，報告中認為遊戲本身不僅僅只是一種文化產品，工具屬性也相當顯著，也可帶動更多產業新質生產力發展。作為數位工具的遊戲已在教育、醫療、製造、軍事、文保等多方面，展現跨行業、跨領域的融合應用潛力。隨著遊戲技術不斷成熟和普及，未來這種溢出效應將更加顯著，進一步促進虛實融合，推動更多產業新質生產力的發展。
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