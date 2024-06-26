瓦格納事件一周年了 僱傭兵都去哪兒了？

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 15:00

去年 6 月 23 日，俄羅斯突然爆發被總統普丁定性為「叛亂」的事件，震撼全球。

瓦格納集團，這個聲名顯赫的私人軍事公司，向莫斯科進軍，次日便宣布「無流血佔領」羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫的俄羅斯南部軍區總部。

瓦格納集團創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）要求時任國防部長紹伊古與總參謀長瓦列里 · 格拉西莫夫下台。

到了 6 月 24 日傍晚，瓦格納部隊放棄進攻莫斯科，普丁與普里格津和解，普里格津選擇流亡白俄羅斯。最後，普里格津在 8 月 23 日墜機身亡。

今年 6 月 1 日，俄羅斯西北部聖彼得堡的一處墓地，舉行了普里格津紀念雕像揭幕儀式。這一天，是普里格津的誕辰。

瓦格納事件期間，瓦格納戰鬥人員總數超過 2.5 萬人。

據《紅星新聞》周三（26 日）報導，普里格津去世後，瓦格納在烏克蘭的殘部被俄羅斯的政府和準軍事機關吸納。一位前瓦格納指揮官透露，這些僱傭兵接到命令後，面臨兩個選擇：要嘛加入俄羅斯國防部，要嘛離開。

英國情報官員透露，瓦格納的部分步兵單位已正式併入俄羅斯聯邦國民警衛隊（國民近衛軍），由普丁前貼身保鏢維克托 · 佐洛托夫領導。

該官員說：「將前瓦格納突擊分隊納入國民近衛軍，代表瓦格納已從屬於國民近衛軍，俄羅斯增強了對瓦格納集團的控制。」

英國國防部指出，從 2023 年 10 月起，瓦格納的某些單位開始接受國民警衛隊指揮。這些前瓦格納部隊現被稱為「志願者編隊」，將根據合約在烏克蘭服役六個月，或在非洲服役九個月。

瓦格納老兵安東 · 葉利薩羅夫證實了上述「整合」。他說，親眼見證了一個營地的建設，瓦格納部隊將在那裡為俄羅斯工作，並以新編隊的形式加入國民警衛隊。