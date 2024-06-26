巴菲特又減持比亞迪了 持股比率降至5.99% 累計套現348億港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-26 07:29

據《中國基金報》報導，港交所周二（25 日）揭露的最新數據顯示，6 月 19 日，巴菲特掌控的波克夏 (BRK.B-US) ，在 6 月 19 日減持比亞迪 H 股 201.75 萬股，減持均價為 234.57 港元，合計套現 4.73 億港元。

這是港交所第 15 次揭露波克夏減持比亞迪 H 股。目前波克夏累計減持比亞迪 H 股數量達 1.59 億股，持股比率降至 5.99%。以減持均價 219.19 港元計算，若不考慮分紅等因素，波克夏累計套現 348.84 億港元。



「波克夏可能有減持比亞迪至清倉的打算。」業界人士認為，一旦波克夏的持股比重降至 5% 以下，可能會加快減持速度。

波克夏再次加快減持比亞迪 H 股的步伐。



2022 年 8 月 24 日，波克夏首次減持比亞迪 H 股，之後多次減持，但波克夏在 2023 年 10 月 25 日減持後，便停下了減持腳步。



時隔八個月，波克夏重新邁出減持步伐，並開始加快減持節奏。



港交所的數據顯示，2024 年 6 月 11 日、6 月 19 日，波克夏分別減持比亞迪 H 股 134.75 萬股、201.75 萬股。