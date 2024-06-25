〈能源盤後〉延續連2周漲勢 原油收高；美短期天氣炎熱 天然氣漲近4%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-25 05:33

在周線連續上升後，原油期貨周一 (24 日) 收高，交易員關注中東事態發展和能源需求跡象，油價持續自 6 月初暴跌後觸及的低谷反彈，當時該低谷達 2 月初以來最低水準。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 90 美分或 1.1%，收每桶 81.63 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 77 美分或 0.9%，收每桶 86.01 美元，為近月 Brent 自 4 月 30 日以來最高水準。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 82 美分或 1%，收每桶 85.15 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

7 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.51 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2% ，收每加侖 2.52 美元。

7 月交割的天然氣價格上漲 3.9%，收每百萬 Btu 2.81 美元。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油期貨上周五 收低，但連續第二周上漲，延續自 6 月中旬低點的反彈走勢，係因投資者樂觀看待需求前景，且仍擔憂中東衝突擴散並危及該地區原油流動。

獨立能源專家兼 Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 認為，交易員和投資者不能忽視以色列入侵黎巴嫩的可能性及其後果。

以色列和伊朗支持的真主黨武裝分子在黎巴嫩邊境交火，雙方敵對言論日益增加，加劇衝突擴大的可能性。美國空軍上將、參謀長聯席會議主席 Charles Q. Brown 周日警告，倘若以色列對黎巴嫩有任何軍事進攻，都有可能引起伊朗為保衛該處強大的真主黨而做出反應，令該地區的美軍處於危險之中。

Alhajji 表示，除了中東局勢發展外，石油交易者還關注兩大方面，一是通膨和經濟成長，二是美國大選。「炎熱的夏季將帶來許多驚喜，這將體現在全球能源價格漲勢上。液化天然氣的高價意味著煤炭消耗量增加，不僅在亞洲，歐洲也是，這將是『對所有氣候變遷努力的打擊』。」

Alhajji 指出，全球多國已經出現停電情況，8 月情況將變得更嚴重，這會令私人發電量陡增，進而導致「石油產品需求突然增加」。

同時，FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 指出，原油價格反彈，一定程度上反映了美國生產商的「懈怠」。

他強調了貝克休斯的周數據，顯示美國石油和天然氣鑽井平台數量處於 2.5 年來的最低水準。產量保持在 1320 萬桶 / 日接近紀錄水準。

「簡而言之，美國石油生產商對現狀感到滿意，並試圖以當前價格平衡產量。美國生產商持中立立場，而 OPEC + 國家積極看漲，這些國家渴望至少在口頭上保持市場短缺。但另一方面，歐洲需求低迷和中國疲軟正在平衡局勢。」