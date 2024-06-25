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鉅亨速報

盤後速報 - 聯電(2303)下週(7月2日)除息3元，預估參考價53.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

聯電(2303-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月25日)收盤價56.40元計算，預估參考價為53.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯電(2303-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路。各種半導體相關零組件。近5日股價上漲0.18%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 56.40 3.00012 5.32% 0.0
2023/06/27 53.3 3.60046 6.76% 0.0
2022/06/22 49.3 3.0 6.09% 0.0
2021/07/22 50.8 1.5999 3.15% 0.0
2020/07/15 16.8 0.804 4.79% 0.0

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