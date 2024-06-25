盤後速報 - 聯電(2303)下週(7月2日)除息3元，預估參考價53.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
聯電(2303-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月25日)收盤價56.40元計算，預估參考價為53.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯電(2303-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路。各種半導體相關零組件。近5日股價上漲0.18%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|56.40
|3.00012
|5.32%
|0.0
|2023/06/27
|53.3
|3.60046
|6.76%
|0.0
|2022/06/22
|49.3
|3.0
|6.09%
|0.0
|2021/07/22
|50.8
|1.5999
|3.15%
|0.0
|2020/07/15
|16.8
|0.804
|4.79%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇