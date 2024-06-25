萬事達卡調查：亞太區暑期熱門旅遊地 峇里島居冠、台北第七

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 16:06

全球旅遊產業在過去的一整年間持續成長，旅客消費支出依然強勁，航班載客量持續增長。萬事達卡經濟研究所今 (25) 日發布年度報告顯示，亞太區旅客在暑假計畫前往的旅遊目的地中，印尼峇里島的機票預訂量成長幅度最大，台北則排名第七。

亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前十大旅遊成長的目的地有一半都位於亞太區，而台灣人最愛前往的日本更是位居榜首。

萬事達卡同時發現，相較疫情前，旅客在亞太區平均會延長停留 1.3 天，享受更長的假期，且在體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總消費額的 12%，創下五年來新高。此外，萬事達卡依據未來三個月的機票預訂量預測，鄰近海洋的旅遊目的地將於夏季成為下一波的旅遊熱點。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，前往亞太區旅遊已成為全球旅客趨勢，而萬事達卡經濟研究所依據未來三個月機票預訂量的預測，台北將會是今年暑期亞太區旅客計畫前往的旅遊目的地中，機票預訂量成長幅度的第七名。

同時，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊以近一年入境台灣人次最多的香港旅客來台旅遊行為進行深入分析，發現港人來台旅遊的行為模式與台人赴日高度類似，都熱愛在「美食」、「文創」、「藥妝」等領域消費。

萬事達卡經濟研究所根據今年六到八月的機票預訂量進行預測，旅客於暑假檔期特別青睞海邊城市，全球夏季旅遊目的地成長幅度最大的前十名中有六個都位於海邊，而德國慕尼黑受惠於 6 月舉辦的 2024 年歐洲國家盃 (UEFA Euro)，預計將吸引大批歐洲旅客，反超日本成為未來三個月全球成長最快的旅遊目的地。

萬事達卡 2024 旅遊趨勢報告指出，外匯匯率和當地消費水準正是現今旅客在規劃旅行時的重要考量。在日圓匯率貶值的推動下，日本在旅遊旺季高峰期開始前就創下旅客量歷史新高，數據顯示，2024 年 3 月創下單月吸引三百萬旅客的紀錄。在低物價水準、溫暖氣候和有利匯率的推動下，讓旅人們願意多加停留。

根據交通部觀光署統計，近一年來台外籍旅客人次以香港居首，因此萬事達卡數據分析與顧問服務團隊特別針對香港旅客來台旅遊行為進行分析，發現香港旅客來台旅遊行為與台灣旅客赴日消費模式高度相似，「享受特色美食」、「逛文創園區」、「藥妝採買」是港人來台的必要行程。