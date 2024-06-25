著名市場空頭：美股可能崩跌50%至70%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-06-25 14:11

隨著美股從高點回落，著名美股空頭 John Hussman 周一 (24 日) 表示，愈來愈多的市場警報表明，標普 500 指數終於觸及了投機性高點，接下來可能會發生重大崩盤。

Hussman 在最新的報告中，他將本周期內標普 500 指數暴跌預期提高了一倍，至 50% 至 70%，並表示，公司追蹤的一系列指標，均發出危險信號，結合更廣泛的投機警告，這可能是壓垮市場的「最後一根稻草」。

截至上周五，他每日追蹤的這些數據中的「警報症狀」已經超過了 2000 年、2007 年、2018 年底和 2020 年初的記錄，這些年份都與崩盤有關。

他指出，這些「警報症狀」並沒有特別神奇之處，但令人擔憂的是，這次有數十個危險信號一齊出現，很難不注意到。

其中，Hussman 認可最可靠的指標—非金融企業市值與公司總增值的比率，表明市場估值甚至超過了 1929 年的水準，當時道瓊斯指數從高峰到低谷猛跌了 89%。

他強調，雖然股市高低點難以實時識別，但也有一些不尋常的時刻，人們會觀察到大量警告信號，表明投機已來到頂點。

Hussman 的看空預測曾多次成為頭條新聞，如今，他預測股市跌幅將超過 60%，並預計整整十年的股票回報率為負。當股市大多走高時，他仍然堅持他的世界末日呼籲。

在這之前，他有著一些良好的紀錄：

他在 2000 年 3 月預測科技股將暴跌 83%，然後以科技股為主的那斯達克 100 指數，在 2000 年至 2002 年期間非常精準地下跌了 83%。

他在 2000 年預測，標普 500 指數在接下來的十年中可能會出現負總回報，事實也確實如此。

他在 2007 年 4 月，預測標普 500 指數可能會下跌 40%，然後在隨後的 2007 年至 2009 年崩盤中下跌 55%。