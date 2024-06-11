神盾與Fingerprint Cards達成協議 強化行動裝置解決方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-12 19:56

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (12) 日宣布，與全球最大生物辨識感測廠商 Fingerprint Cards (Fingerprints)簽訂專屬合作協議，神盾將接手 Fingerprints 的行動裝置產線與技術，協議內容包括專屬專利授權、技術移轉及資產取得。

神盾看好，此合作結合 Fingerprints 長期的專業知識與領先之智財權，是強化神盾行動裝置領域技術與指紋辨識產品線的重要一步。此舉同時結合 Fingerprints 的既有客戶，將技術、產品和人力資源，延伸服務至神盾的客戶群。

神盾董事長羅森洲表示，很高興有機會整合全球知名品牌的各項寶貴資產，自 2015 年以來，Fingerprints 的感測器已提供全球數十億支手機的指紋辨識服務，包括陸系大廠和 Google 等全球品牌。整合後的 Egis-Fingerprints 行動平台將為全球所有行動裝置客戶提供高價值的服務，也將使神盾實現規模經濟，在市場上更具競爭力。

Fingerprints 執行長 Adam Philpott 表示，很高興與神盾建立合作夥伴關係，神

盾將為公司行動裝置客戶提供持續支援，此協議證明公司技術和專利組合的實力和價值，該組合由 700 多項註冊專利組成，從演算法和生物辨識、影像處理，延伸到感測器和硬體封裝等技術。