外資今年第3大賣超451億元 三大法人多空激戰面板雙虎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 18:19

台股今 (24) 日在權值三王以及 AI 族群重挫下，大跌 439.69 點或 1.9%，終場以 22813.7 點作收，摜破 5 日線，成交量 4993 億元。三大法人今天合計賣超 450.56 億元，其中外資賣超 451.83 億元，為今年第 3 大賣超，群創首當其衝遭砍殺 7.87 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資提款 451.83 億元，自營商賣超 85.27 億元；投信則終止連 2 賣，今天轉為買方，買超 86.54 億元，三大法人合計賣超 450.56 億元。

台股今天大跌 439 點，連續 2 個交易日跌掉 592 點，投信買盤緊急出動，上周五 (21 日) 大漲的面板雙虎成為三大法人對作的標的，外資賣超群創 7.87 萬張，投信和自營商則買超 1198 張和 2.64 萬張；外資買超友達 3.98 萬張，投信和自營商則賣超 6.14 萬張及 2667 張。

外資今天除了買超友達 3.98 萬張外，同時也買超興富發 2.1 萬張，中信金 1.4 萬張，京元電子 1.2 萬張，臺企銀 1 萬張，國泰金 1 萬張，開發金 9448 張，仁寶 8189 張，富邦金 7471 張，玉山金 7231 張。

外資賣超方面，大砍群創 7.8 萬張，也賣超新光金 2.2 萬張，台積電 2.1 萬張，華南金 1.7 萬張，緯創 1.5 萬張，長榮航 1.5 萬張，聯電 1.4 萬張，中鋼 1.3 萬張，南亞 1.2 萬張，訊舟 1.1 萬張。

另外，外資今天也減碼多檔高股息 ETF，賣超 00929 復華台灣科技優息 4.1 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.7 萬張，0056 元大高股息 1.3 萬張，00946 群益科技高息成長 1.2 萬張，00919 群益台灣精選高息 1.1 萬張。

投信今天則最偏愛華南金，買超華南金 3.2 萬張，此外也買超聯電 1.8 萬張，亞泥 1.6 萬張，長榮航 1.4 萬張，兆豐金 1.4 萬張，遠東新 1.1 萬張，南亞 8439 張，統一證 7975 張，中鼎 7592 張，華新 7436 張。