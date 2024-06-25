鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為175元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.36元，其中最高估值4.99元，最低估值4.2元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.99(4.99)
|6.5
|9.12
|最低值
|4.2(1.67)
|4.34
|5.62
|平均值
|4.48(4.13)
|5.24
|7.37
|中位數
|4.36(4.34)
|5.05
|7.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,600,000
|6,816,200
|8,564,870
|最低值
|4,701,840
|4,832,910
|6,579,000
|平均值
|5,244,410
|5,974,850
|7,571,940
|中位數
|5,282,000
|6,010,500
|7,571,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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