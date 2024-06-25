search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為175元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 08:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.36元，其中最高估值4.99元，最低估值4.2元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.99(4.99)6.59.12
最低值4.2(1.67)4.345.62
平均值4.48(4.13)5.247.37
中位數4.36(4.34)5.057.37

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,600,0006,816,2008,564,870
最低值4,701,8404,832,9106,579,000
平均值5,244,4105,974,8507,571,940
中位數5,282,0006,010,5007,571,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

宏捷科137-3.18%
美元/台幣32.3950.08%




Empty