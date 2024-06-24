盤後速報 - 大億(1521)下週(7月1日)除息0.7元，預估參考價38.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
大億(1521-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(6月24日)收盤價39.30元計算，預估參考價為38.6元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
大億(1521-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|39.30
|0.7
|1.78%
|0.0
|2023/07/27
|36.15
|0.7
|1.94%
|0.0
|2022/07/06
|34.5
|0.6
|1.74%
|0.0
|2021/08/19
|43.1
|1.3
|3.02%
|0.0
|2020/07/09
|63.5
|4.0
|6.3%
|0.0
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