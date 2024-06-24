search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 大億(1521)下週(7月1日)除息0.7元，預估參考價38.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

大億(1521-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(6月24日)收盤價39.30元計算，預估參考價為38.6元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

大億(1521-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 39.30 0.7 1.78% 0.0
2023/07/27 36.15 0.7 1.94% 0.0
2022/07/06 34.5 0.6 1.74% 0.0
2021/08/19 43.1 1.3 3.02% 0.0
2020/07/09 63.5 4.0 6.3% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22813.7-1.89%
大億39.3-0.88%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.41
加權指數法興 槓桿22.23




Empty