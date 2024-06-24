圓環指標性建築 彰銀建成大樓都更案動土 118年完工

彰化銀行 ( 2801-TW ) 建成大樓危老重建案，自 108 年經董事會審議通過後，110 年取得危老重建計畫核定，並於 111 年 6 月取得建造執照，為台北市政府推動都市更新及危老重建政策及公股行庫資產活化再創一新里程碑。

彰化銀行表示，舊建成大樓於 74 年興建完成並啟用，由台灣知名建築師林慶豐所設計，歷經近 40 年，見證了台北圓環的興衰蛻變。配合整體都市發展與時代變遷，更有效率使用土地及建築物，期望能在現址興建具現代風格與跨時代意義之建築，為建成圓環再創一個具有代表性的新地標。