跨境ETF新選擇！華泰柏瑞和南方基金沙烏地阿拉伯ETF本周開賣

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 08:51

《券商中國》報導，繼南方東英資產管理公司去年 11 月在香港推出亞太地區唯一的沙烏地阿拉伯 ETF 之後，華泰柏瑞和南方基金本周發行首批互掛式沙國 ETF，兩檔 ETF 募資上限為人民幣 10 億元。

華泰柏瑞南方東英沙烏地阿拉伯 ETF 今 (24) 日正式開始販售，募集期間為自今日到 7 月 2 日，首次募集規模上限為 10 億元（不含募集期利息及認購費用）。

華泰柏瑞沙國 ETF 採取滬港互掛形式，透過投資於互掛標的 ETF 來實現對富時沙烏地阿拉伯指數的緊密跟踪，標的指數涵蓋包括沙烏地阿美在內逾 50 家沙國中大型上市企業，涵蓋金融、原料、能源、公用事業和通訊等多個沙國國民經濟支柱產業。

從認購費率上看，認購份額小於 50 萬份的認購費為 0.8%，在 50 萬份至 100 萬份之間的認購費為 0.5%，大於 100 萬份的認購費用為每筆人民幣 500 到 1000 元。

即將發行的兩檔沙國 ETF 均配置境內及境外託管人，南方沙國 ETF 的境內及境外管理人分別為農業銀行、花旗銀行，華泰柏瑞沙特 ETF 的境內及境外託管人分別為招商銀行、香港上海滙豐銀行。

值得一提的是，南方東英沙烏地阿拉伯 ETF 的管理費是 0.99%，總費用預計是 1.2%，上述兩檔互掛式基金的管理費及託管費都分別為 0.5%、0.1%，累計費率比日經 225、那斯達克指數等相關 QDII 產品的略高一點，主要是新興市場與成熟市場的區別。

南方東英量化投資總監王毅表示，從成份股來看，可將沙國 ETF 看做是匯率與美元挂鉤的紅利股產品，同時還具備較高的成長性，目前估值處於中位數，波動性遠比原油小很多。南方東英沙國 ETF 成立以來，幾乎發展成為全球最大規模的沙國 ETF，目前超過了美國追蹤沙國 MSCI 的 ETF。

南方東英沙國 ETF 選擇追蹤的是富時羅素阿拉伯指數，該指數去年以來表現優於富時新興市場指數和 MSCI 亞太指數。今年前四月富時羅素阿拉伯指數累計回報率 3%，近一年回報 8.4%，3 年年化報酬率約 7.6%，3 年最大回撤 27.5%。

王毅指出，近期因油價波動，指數回報率有所回落，但總體表現不錯。在沙國經濟中，非原油部門收入佔比正在提升，但仍受原油價格波動影響，不過影響幅度有限，指數波動性比原油要小得多。

若考慮指數的成份股構成，投資者不難發現其金融佔比高達 40.5%，其次是原物料 15.8%、能源 12.8%、公用事業 7.7%，科技、房地產佔比較低。目前成份股共計 60 檔，每半年調整一次，此前 IPO 獲 5 倍超額認購的沙烏地阿美也是主要成份股之一。

富時羅素阿拉伯指數的前十大成份股包括 5 檔銀行股，銀行股的分紅股息率可達 5% 到 6%，加上受益於經濟成長，銀行業績每年仍以兩位數成長速度走高，這與過去中國經濟高速發展期的銀行股類似。