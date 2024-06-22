歐盟紅海護航任務指揮官：胡塞襲擊升級 海軍部署規模需增加一倍以上

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-22 00:02

自年初以來，紅海局勢就不斷升級，歐盟目前已經派出 4 艘艦船在葉門沿海巡邏，維持航道正常通行，但即便如此，該地區的情況仍遠未好轉。

歐盟紅海護航任務指揮官 Vasileios Gryparis 表示，由於葉門叛軍胡塞的襲擊不斷升級，歐盟的部隊規模需要增加一倍以上。

Gryparis 指出，在巡邏期間，歐盟艦隊為 164 艘船隻提供近距離援助，並擊落了十幾架無人機，摧毀了 4 枚反艦彈道飛彈。

但這些努力遠遠不夠。Gryparis 強調，艦隊沒有足夠資源，而需要覆蓋的巡邏範圍非常大，他敦促歐盟所有成員國提供更多支持。

胡塞持續騷擾過境紅海的商船，以迫使以色列停止在加薩地帶的軍事行動。但紅海的硝煙導致大量船隻額外航行數千英里，以避開風險，讓全球供應鏈承擔了不必要的成本和損失。

儘管今年 1 月開始，歐盟、美國及英國就已經在紅海部署了部隊，打擊胡塞勢力，但全球航運形勢依舊嚴峻。

上周胡塞用海上無人機攻擊了一艘運煤的貨輪 Tutor，導致一名菲律賓船員死亡。Tutor 周四無奈沉沒。

這凸顯出多國聯合部隊在阻止襲擊上吃力的程度，並引發紅海局勢不斷升級，比如使原不在攻擊名單上的美國和英國商船，也被納入轟炸範圍。

胡塞還進一步警告，可能會擴大行動範圍，開始襲擊地中海海域的船隻。

Gryparis 指出，擴大艦隊規模，不是為了採取更具對抗性的立場，而是為了擴大巡邏範圍。他不認為打擊胡塞就能解決問題，過去多年來，很多國家都嘗試過這種做法，也堅持這樣做，但收效甚微。