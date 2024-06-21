〈貴金屬盤後〉經濟數據疲弱 提振Fed降息押注 黃金漲逾1% 登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 06:06

黃金價格周四 (20 日)上漲逾 1% 至兩周高點，係因近期數據顯示，美國經濟有放緩跡象，提振了聯準會 (Fed) 今年降息的押注。

現貨黃金上漲 1.33%，至每盎司 2358.26 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 22.10 美元或 0.9%，收每盎司 2369 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 1.26 美元或近 4.4%，收每盎司 30.82 美元，與黃金同登兩周高點。

Tickmill 管理負責人 Joseph Dahrieh 表示：「雖然 Fed 傾向於一次降息，但市場猜測表明，受通膨放緩和經濟狀況降溫的推動，可能會出現兩次降息。這些因素讓交易者保持警惕，等待即將發布的經濟報告以得到更明確的線索。」

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「市場越來越預期 Fed 將啟動寬鬆計畫。我覺得我們該在市場上建立一些長倉。」

數據顯示，最近一周美國初請失業金人數下降，顯示勞動市場整體穩定。 5 月美國單戶住宅建築量下降 5.2%，經季節性調整後的年率為 982000 套。

上周的數據顯示勞動市場和價格壓力有所緩和，而本周二公布零售銷售數據疲軟，顯示第二季經濟活動依然低迷。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，本周初數據顯示美國零售銷售疲軟之後，貴金屬多頭在本周稍晚表現得更加自信。

根據 CME FedWatch Tool 的數據，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 64%。由於黃金不孳息，利率下降可減低持有黃金的機會成本。