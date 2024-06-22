〈能源盤後〉油價收低 但市場權衡中東緊張局勢加劇 本周仍紮實上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-22 05:44

原油期貨周五 (21 日) 收低，但由於中東地區恐爆發更廣泛衝突，從而危及該地區的原油流動，因此本周漲幅強勁。

美國原油和汽油庫存下降，為其國內需求前景提供保證，也支撐了本周油價。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 56 美分或 0.7%，收每桶 80.73 美元。近月 WTI 本周上漲 3.4%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 47 美分或近 0.6%，收每桶 85.24 美元，近月 Brent 本周上漲 3.2%。。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.51 美元，本周上漲近 4.8%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3% ，收每加侖 2.49 美元，本周上漲近 0.9%。

7 月交割的天然氣價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 2.71 美元，本周下跌 6.1%。

市場驅動力

CFI 全球教育和研究主管 George Khoury 表示，由於地緣政治問題可能會繼續支撐價格，「特別是如果衝突擴大，中東的緊張局勢可能會加劇」，原油本周收漲。

「這些緊張局勢帶來了市場不確定性，並可能導致原油價格進一步波動。」他說。

以色列和伊朗支持的真主黨武裝分子在黎巴嫩邊境交火，且彼此敵對言論與日俱增，加劇市場對衝突擴大的擔憂。以色列軍方已批准入侵黎巴嫩的計畫，而真主黨領導人則威脅「以色列沒有任何地方是安全的」，甚至恐擴及賽普勒斯。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布的上週庫存數據緩解了市場對需求的擔憂，該數據顯示美國原油庫存下降 250 萬桶，汽油庫存下降幅度遠大於預期的 230 萬桶。

貝克休斯公司周五公布，美國活躍石油鑽探數量本周減少 3 座，至 485 座，為連續第三周下降，暗示美國產量即將下降。

其他能源交易

EIA 周五公布，上周 (6/14 止) 美國天然氣供應量增加 710 億立方英呎，大致符合預期。(該數據因周四為六月節假日，較往常推遲一日發布)