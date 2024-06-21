〈能源盤後〉美原油和汽油供應下降 原油上漲 刷新7周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 05:46

由於地緣政治緊張局勢加劇，引發市場對全球供應鏈中斷的擔憂，且上周美國原油和汽油庫存下降，原油期貨價格周四 (20 日) 上漲，收登 7 周新高。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 60 美分或 0.7%，收每桶 82.17 美元。該期貨今日收盤到期。

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 58 美分或 0.7%，收每桶 81.29 美元。WTI 原油周三因美國六月節休市。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 64 美分或近 0.8%，收每桶 85.71 美元，創 4 月 30 日以來最高收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.50 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.2% ，收每加侖 2.52 美元。

7 月交割的天然氣價格大跌 5.8%，收每百萬 Btu 2.74 美元。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，美國商業原油庫存在連續兩周上漲後，上周 (6/14) 減少 250 萬桶。(因周三是六月節假日，EIA 較往日推遲一日公布此數據)

根據標準普爾全球商品洞察調查，分析師平均預測原油供應減少 410 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，原油庫存增加 226 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「原油出口大幅增長，足以蓋過上周煉油活動的下降，從而令原油庫存減少，這是 3 周以來首周庫存下降。」

儘管如此，煉油活動仍然強勁，與去年同期相比增加 30 萬桶 / 日。Smith 指出，儘管原油進口總量也可能較上周下降，但以超過 700 萬桶 / 日來說仍非常強勁，「有助於減緩原油庫存的下降」。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 230 萬桶，餾分油供應量減少 170 萬桶。

根據標準普爾全球商品洞察調查，分析師平均預測上周汽油庫存增加 10 萬桶，餾分油庫存增加 28 萬桶。

Smith 指出，「煉油業的下降和隱含需求的增加」意味著上周汽油和餾分油庫存均下降，有利支撐價格上漲。

EIA 稱，上周美國石油產量維持在 1320 萬桶 / 日不變，而紐約商業交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 30 萬桶，至 3410 萬桶。

EIA 的美國儲存天然氣供應數據周報則推遲至周五公布。

其他市場驅動力

原油期貨價格已從 6 月初的拋售中反彈，WTI 和 Brent 原油均觸及 4 月底以來的最高水準，部分原因是地緣政治擔憂的升級。

其一是烏克蘭無人機持續襲擊俄羅斯石油基礎設施，其二是以色列和伊朗支持的真主黨之間的衝突加劇。《華爾街日報》週三報導，以色列軍方已批准入侵黎巴嫩的計畫，提高爆發更廣泛戰爭的風險，恐危及來自中東的原油流動。

EA Trading 執行長 Eman Al-Ayyaf 報告指出，「由於全球供應鏈中斷的風險，歐洲和中東不斷加劇的地緣政治緊張局勢，這些繼續支撐原油價格。然而，聯準會 (Fed) 官員對利率和通膨趨勢發表謹慎言論，仍使油價漲勢收斂。」