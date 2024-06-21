盤後速報 - 新興(2605)下週(6月28日)除息0.75元，預估參考價29.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
新興(2605-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。
以今日(6月21日)收盤價30.65元計算，預估參考價為29.9元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
新興(2605-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。近5日股價下跌2.41%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|30.65
|0.75
|2.45%
|0.0
|2023/06/29
|20.55
|0.5
|2.43%
|0.0
|2022/07/25
|25.5
|1.0
|3.92%
|0.0
|2021/07/21
|41.35
|0.5
|1.21%
|0.0
|2020/07/08
|15.85
|0.5
|3.15%
|0.0
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