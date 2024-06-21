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鉅亨速報

盤後速報 - 新興(2605)下週(6月28日)除息0.75元，預估參考價29.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

新興(2605-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。

以今日(6月21日)收盤價30.65元計算，預估參考價為29.9元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

新興(2605-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。近5日股價下跌2.41%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 30.65 0.75 2.45% 0.0
2023/06/29 20.55 0.5 2.43% 0.0
2022/07/25 25.5 1.0 3.92% 0.0
2021/07/21 41.35 0.5 1.21% 0.0
2020/07/08 15.85 0.5 3.15% 0.0

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