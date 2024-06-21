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鉅亨速報

盤後速報 - 運錩(2069)下週(6月28日)除息0.5元，預估參考價16.05元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

運錩(2069-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月21日)收盤價16.55元計算，預估參考價為16.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

運錩(2069-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼捲分條。不銹鋼板表面處理。近5日股價下跌1.51%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 16.55 0.5 3.02% 0.0
2023/07/11 19.7 1.0 5.08% 0.0
2022/07/12 22.45 2.2 9.8% 0.0
2021/08/04 41.6 0.55 1.32% 0.0
2020/07/28 15.55 0.5 3.22% 0.0

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集中市場加權指數23253.39-0.65%
運錩16.551.22%

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