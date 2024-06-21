盤後速報 - 運錩(2069)下週(6月28日)除息0.5元，預估參考價16.05元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
運錩(2069-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月21日)收盤價16.55元計算，預估參考價為16.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
運錩(2069-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼捲分條。不銹鋼板表面處理。近5日股價下跌1.51%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|16.55
|0.5
|3.02%
|0.0
|2023/07/11
|19.7
|1.0
|5.08%
|0.0
|2022/07/12
|22.45
|2.2
|9.8%
|0.0
|2021/08/04
|41.6
|0.55
|1.32%
|0.0
|2020/07/28
|15.55
|0.5
|3.22%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇