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鉅亨速報

盤後速報 - 慧洋-KY(2637)下週(6月28日)除息2.75元，預估參考價67.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

慧洋-KY(2637-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。

以今日(6月21日)收盤價70.00元計算，預估參考價為67.25元，息值合計為2.75元，股息殖利率3.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。近5日股價上漲1.89%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 70.00 2.75 3.93% 0.0
2023/05/30 60.3 6.5 10.78% 0.0
2022/06/08 104.5 5.5 5.26% 0.0
2021/07/19 88.0 1.5 1.7% 0.0
2020/07/06 25.2 1.4177 5.63% 0.2363

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