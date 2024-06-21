盤後速報 - 慧洋-KY(2637)下週(6月28日)除息2.75元，預估參考價67.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
慧洋-KY(2637-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。
以今日(6月21日)收盤價70.00元計算，預估參考價為67.25元，息值合計為2.75元，股息殖利率3.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。近5日股價上漲1.89%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|70.00
|2.75
|3.93%
|0.0
|2023/05/30
|60.3
|6.5
|10.78%
|0.0
|2022/06/08
|104.5
|5.5
|5.26%
|0.0
|2021/07/19
|88.0
|1.5
|1.7%
|0.0
|2020/07/06
|25.2
|1.4177
|5.63%
|0.2363
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