盤後速報 - 春雨(2012)下週(6月28日)除息0.91元，預估參考價24.49元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
春雨(2012-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.91元。
以今日(6月21日)收盤價25.40元計算，預估參考價為24.49元，息值合計為0.91元，股息殖利率3.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
春雨(2012-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲,螺帽,攻牙螺絲,磨光線材及球狀化線材製造買賣。一般事業,有害事業廢棄物清除,處理業務。工業機械,電訊設備,汽機車及醫療器材零件製造買賣,國貿業務。近5日股價上漲3.88%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|25.40
|0.91
|3.58%
|0.0
|2023/06/27
|28.25
|1.0
|3.54%
|0.0
|2022/12/07
|23.55
|0.5
|2.12%
|0.0
|2022/09/08
|24.35
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/03/28
|32.75
|1.0
|3.05%
|0.0
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