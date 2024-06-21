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鉅亨速報

盤後速報 - 春雨(2012)下週(6月28日)除息0.91元，預估參考價24.49元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

春雨(2012-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.91元。

以今日(6月21日)收盤價25.40元計算，預估參考價為24.49元，息值合計為0.91元，股息殖利率3.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

春雨(2012-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲,螺帽,攻牙螺絲,磨光線材及球狀化線材製造買賣。一般事業,有害事業廢棄物清除,處理業務。工業機械,電訊設備,汽機車及醫療器材零件製造買賣,國貿業務。近5日股價上漲3.88%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 25.40 0.91 3.58% 0.0
2023/06/27 28.25 1.0 3.54% 0.0
2022/12/07 23.55 0.5 2.12% 0.0
2022/09/08 24.35 0.0 0.0% 0.5
2022/03/28 32.75 1.0 3.05% 0.0

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