盤後速報 - 美吾華(1731)下週(6月28日)除息1.15元，預估參考價24.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
美吾華(1731-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.15元。
以今日(6月21日)收盤價25.90元計算，預估參考價為24.75元，息值合計為1.15元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
美吾華(1731-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫藥用品銷售。美髮、護髮與肌膚清潔用品銷售。近5日股價上漲0.98%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|25.90
|1.15
|4.44%
|0.0
|2023/06/27
|24.45
|1.1
|4.5%
|0.0
|2022/06/28
|19.05
|1.17
|6.14%
|0.0
|2021/08/03
|19.9
|1.0
|5.03%
|0.0
|2020/06/23
|15.25
|0.6
|3.93%
|0.0
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