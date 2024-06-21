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鉅亨速報

盤後速報 - 美吾華(1731)下週(6月28日)除息1.15元，預估參考價24.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

美吾華(1731-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.15元。

以今日(6月21日)收盤價25.90元計算，預估參考價為24.75元，息值合計為1.15元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

美吾華(1731-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫藥用品銷售。美髮、護髮與肌膚清潔用品銷售。近5日股價上漲0.98%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 25.90 1.15 4.44% 0.0
2023/06/27 24.45 1.1 4.5% 0.0
2022/06/28 19.05 1.17 6.14% 0.0
2021/08/03 19.9 1.0 5.03% 0.0
2020/06/23 15.25 0.6 3.93% 0.0

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