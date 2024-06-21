穎崴全球測試座排名躍全球第三大 高階開案量大增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-21 13:23

半導體測試介面業者穎崴 (6515-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長王嘉煌表示，根據研調機構 Yole Intelligence 統計，穎崴在全球測試座 (Test Socket) 市占率排名從原本的第 4 名攀升到第 3 名，正式晉升全球前三大，近期也感受在高階與高頻高速相關產品開案量大增。

穎崴股東會中通過 2023 年度財務報告，並承認 2023 年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等。

穎崴指出，面對市場變化，公司持續與全球客戶密切合作，積極開發新產品線，投入新品研發，同時導入生產自動化，提升製造生產效率，新品已陸續驗證，並逐步往市場推廣。

穎崴專注新品研發及拓展業務布局，產品在全球市占率在 2023 年寫下新紀錄，根據研調機構 Yole Intelligence 統計全球測試座 (Test Socket) 市占率排名從原本的第 4 名攀升到第 3 名，正式晉升全球前三大。

若包含老化測試座 (Burn-in Socket) 則全球位居第 5 名。隨著穎崴 2023 年度在營運及業務布局取得成果，尤其在高階與高頻高速相關產品開案量大增，除 2024 年成長軌跡不變，更將迎中長期成長。

穎崴去年營收 36.82 億元，年減 28.12%，為歷史次高；全年稅後淨利歸屬於母公司業主 4.64 億元，每股稅後盈餘 13.52 元。公司董事會並通過 2023 年盈餘分配案，總計分配現金股利 3.7 億元，每股配發現金股利 11 元，股利配發率達 81%，為掛牌以來最高。