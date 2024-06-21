超越輝達！Piper首選AMD 下半年最強大型晶片股

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 07:30

近期，超微 (AMD-US) 股價表現出色，部分歸功於 Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 對該公司的人工智慧伺服器業務發表了樂觀報告。他給予該股「加碼」評級，目標價為 175 美元，並將 AMD 列為下半年中最看好的大型半導體股票。

根據 Kumar 的研究報告，他上周與 AMD 管理層在歐洲會面，對該公司在人工智慧應用中的 GPU 市場競爭定位以及整體策略感到印象深刻。AMD 在這個市場上是少數能和輝達 (NVDA-US) 叫板的公司之一。

Kumar 還指出，他看好 AMD 的個人電腦和傳統伺服器領域的發展前景，但人工智慧目前是 AMD 故事的核心。

根據 Kumar 報告，AMD 已經擁有 100 多家人工智慧處理器客戶，預計 2024 年下半年絕大多數客戶將加大採用。此外，他提到 AMD 的旗艦 MI300 晶片表現出色，銷售預計將超過 40 億美元。

AMD 還披露一系列即將推出的晶片，包括 MI325（預計今年稍晚推出）、MI350（預計明年推出）和 MI400（計劃於 2026 年推出）。Kumar 認為 MI350 將與輝達的 Blackwell 系列晶片競爭，MI400 將挑戰輝達最近宣布的下一代晶片「Rubin」。

除了 Kumar 的報告外，帶動 AMD 股價的另一個可能因素是《華爾街日報》報導。該報導指出，一些基於高通 (Qualcomm) (QCOM-US) Snapdragon 晶片的三星 AI 個人電腦在運行部分應用程序時遇到困難，進而影響了高通和 Arm 的股價表現。

投資者一直認為，高通很有潛力自 AMD 和英特爾 (INTCUS) 手中搶走市佔，因此該報導有利 AMD。