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鉅亨速報

盤後速報 - 達爾膚(6523)下週(4月2日)除息2元，預估參考價160.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08

達爾膚(6523-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(3月26日)收盤價162.00元計算，預估參考價為160.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.42%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 162.00 2.0 1.23% 0.0
2023/11/29 160.0 4.0 2.5% 0.0
2023/10/04 145.5 2.0 1.37% 0.0
2023/06/29 127.5 2.0 1.57% 0.0
2023/03/28 109.0 2.0 1.83% 0.0

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