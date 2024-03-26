盤後速報 - 達爾膚(6523)下週(4月2日)除息2元，預估參考價160.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08
達爾膚(6523-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(3月26日)收盤價162.00元計算，預估參考價為160.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.42%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|162.00
|2.0
|1.23%
|0.0
|2023/11/29
|160.0
|4.0
|2.5%
|0.0
|2023/10/04
|145.5
|2.0
|1.37%
|0.0
|2023/06/29
|127.5
|2.0
|1.57%
|0.0
|2023/03/28
|109.0
|2.0
|1.83%
|0.0
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