盤後速報 - 氣立(4555)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價64.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
氣立(4555-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月20日)收盤價65.40元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
氣立(4555-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動執行元件。氣動控制元件。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲6.57%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|65.40
|0.49775
|0.76%
|0.0
|2023/07/20
|53.3
|1.52295
|2.86%
|0.0
|2022/08/31
|57.1
|1.7765
|3.11%
|0.0
|2021/09/09
|53.7
|1.4975
|2.79%
|0.0
|2020/07/27
|48.0
|1.2
|2.5%
|0.0
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