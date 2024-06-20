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鉅亨速報

盤後速報 - 氣立(4555)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價64.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

氣立(4555-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月20日)收盤價65.40元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

氣立(4555-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動執行元件。氣動控制元件。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價上漲6.57%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 65.40 0.49775 0.76% 0.0
2023/07/20 53.3 1.52295 2.86% 0.0
2022/08/31 57.1 1.7765 3.11% 0.0
2021/09/09 53.7 1.4975 2.79% 0.0
2020/07/27 48.0 1.2 2.5% 0.0

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