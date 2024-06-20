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鉅亨速報

盤後速報 - 銘鈺(4545)下週(6月27日)除息1元，預估參考價60.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

銘鈺(4545-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月20日)收盤價61.10元計算，預估參考價為60.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

銘鈺(4545-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為音圈馬達上下板。硬碟機沖壓零組件。其他。近5日股價上漲29.41%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 61.10 1.0 1.64% 0.0
2023/07/26 31.6 1.5 4.75% 0.0
2022/07/06 27.25 0.7 2.57% 0.0
2021/08/02 28.0 0.55 1.96% 0.0
2020/07/02 30.8 0.35 1.14% 0.0

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