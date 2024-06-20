盤後速報 - 銘鈺(4545)下週(6月27日)除息1元，預估參考價60.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
銘鈺(4545-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月20日)收盤價61.10元計算，預估參考價為60.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
銘鈺(4545-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為音圈馬達上下板。硬碟機沖壓零組件。其他。近5日股價上漲29.41%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|61.10
|1.0
|1.64%
|0.0
|2023/07/26
|31.6
|1.5
|4.75%
|0.0
|2022/07/06
|27.25
|0.7
|2.57%
|0.0
|2021/08/02
|28.0
|0.55
|1.96%
|0.0
|2020/07/02
|30.8
|0.35
|1.14%
|0.0
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