盤後速報 - 日電貿(3090)下週(6月27日)除息3.4元，預估參考價64.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
日電貿(3090-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。
以今日(6月20日)收盤價68.00元計算，預估參考價為64.6元，息值合計為3.4元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
日電貿(3090-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲1.19%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|68.00
|3.4
|5.0%
|0.0
|2023/07/06
|59.3
|5.5
|9.27%
|0.0
|2022/07/04
|48.6
|4.0
|8.23%
|0.0
|2021/08/09
|56.9
|3.1
|5.45%
|0.0
|2020/07/10
|54.0
|3.5
|6.48%
|0.0
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