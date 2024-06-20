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鉅亨速報

盤後速報 - 日電貿(3090)下週(6月27日)除息3.4元，預估參考價64.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

日電貿(3090-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。

以今日(6月20日)收盤價68.00元計算，預估參考價為64.6元，息值合計為3.4元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

日電貿(3090-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲1.19%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 68.00 3.4 5.0% 0.0
2023/07/06 59.3 5.5 9.27% 0.0
2022/07/04 48.6 4.0 8.23% 0.0
2021/08/09 56.9 3.1 5.45% 0.0
2020/07/10 54.0 3.5 6.48% 0.0

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