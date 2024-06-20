盤後速報 - 長榮(2603)下週(6月27日)除息9.97元，預估參考價194.53元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
長榮(2603-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.97元。
以今日(6月20日)收盤價204.50元計算，預估參考價為194.53元，息值合計為9.97元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
長榮(2603-TW)所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|204.50
|9.96505
|4.87%
|0.0
|2023/06/30
|155.0
|70.0
|45.16%
|0.0
|2022/06/29
|108.5
|18.0
|16.59%
|0.0
|2021/08/18
|126.5
|2.4866
|1.97%
|0.0
|2018/08/29
|13.55
|0.2
|1.48%
|0.5
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