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鉅亨速報

盤後速報 - 長榮(2603)下週(6月27日)除息9.97元，預估參考價194.53元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

長榮(2603-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.97元。

以今日(6月20日)收盤價204.50元計算，預估參考價為194.53元，息值合計為9.97元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

長榮(2603-TW)所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 204.50 9.96505 4.87% 0.0
2023/06/30 155.0 70.0 45.16% 0.0
2022/06/29 108.5 18.0 16.59% 0.0
2021/08/18 126.5 2.4866 1.97% 0.0
2018/08/29 13.55 0.2 1.48% 0.5

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