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鉅亨速報

盤後速報 - 華建(2530)下週(6月27日)除息0.2元，預估參考價48.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

華建(2530-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(6月20日)收盤價48.50元計算，預估參考價為48.3元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

華建(2530-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。近5日股價上漲7.14%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 48.50 0.2 0.41% 0.0
2024/04/25 52.2 0.54 1.03% 0.0
2023/03/30 18.35 0.41076 2.24% 0.0
2020/07/31 16.2 0.1 0.62% 0.0
2019/08/28 16.2 0.3 1.85% 0.0

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