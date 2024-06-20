G7將利用俄羅斯資產援烏 莫斯科：境內有夠多西方資產可報復

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-20 10:23

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周三（19 日）表示，俄羅斯境內有大量西方資產和財產，如果西方扣押沒收俄羅斯資產的收益，這些西方資產可能會成為俄羅斯報復的目標。

扎哈羅娃周三說：「我國擁有大量在俄羅斯管轄下的西方國家資金和財產，所有這些都可能受俄羅斯報復政策和報復行動的影響。」

扎哈羅娃拒絕透露這些報復行動的性質，但扎哈羅娃強調俄羅斯有很多政治和經濟方面的反制手段。

據一些經濟學家、律師和專家分析，俄羅斯最有可能採取的行動之一，是沒收外國投資者目前存放在所謂 C 類賬戶的金融資產和證券。

烏克蘭戰爭爆發以來，這些賬戶一直處於被凍結狀態，除非俄羅斯給予豁免，否則賬戶所有者（通常是外國公司）無權使用。

扎哈羅娃還表示，俄羅斯收到了一些 G7 成員國的「直接信號」，即他們不會參與此類行動，因為他們知道代價極其慘痛。她沒說明是哪些國家。

七大工業國集團（G7）上周在義大利峰會上正式達成協議，將以被凍結俄羅斯資產的利息為擔保，向烏克蘭提供約 500 億美元的貸款。

烏克蘭戰爭打響後，西方國家凍結近 3,000 億美元的俄羅斯央行海外資產，其中絕大部分存放在歐洲。歐盟官員說，這些資金每年可產生約 50 億美元的利息。