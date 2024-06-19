〈貴金屬盤後〉美零售銷售疲弱 強化降息希望 支撐黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-19 06:56

美國零售銷售數據弱於預期，強化聯準會 (Fed) 今年降息的希望，導致美元和公債殖利率走低，黃金價格周二 (18 日) 因而上漲。

現貨黃金上漲 0.4%，至每盎司 2329.16 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.8%，收每盎司 2346.90 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，零售銷售數據較預期疲弱，導至美元走低，同時公債殖利率回落，為黃金價格提供了上漲空間。

美國商務部人口普查局公布，上個月美國零售額成長 0.1%。根據路透社調查，經濟學家先前預測 5 月零售額將成長 0.3%。

紐約 Fed 行長 John Williams 表示，利率將隨著時間的推移逐漸下降，但他拒絕透露 Fed 何時能開始放寬貨幣政策。

根據 CME Fed 觀察工具的數據，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 67%。由於黃金不孳息，降息可削減持有黃金的機會成本。

黃金價格在 5 月 20 日觸及每盎司 2449.89 美元的歷史高點後，迄今下跌 6%。中國央行 5 月暫停購買黃金持續給市場帶來壓力，是影響黃金需求的關鍵。