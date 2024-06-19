〈能源盤後〉全球原油需求前景樂觀 原油連日上漲 登7周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-19 06:36

受全球原油需求樂觀前景的提振，原油期貨周二 (18 日) 連日上漲，收在 7 周以來的最高水準。同時，天然氣期貨上漲，因為天氣變暖提升了需求潛力，而大西洋的天氣變化再次引發了市場對墨西哥灣生產的擔憂。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.24 美元或 1.5%，收每桶 81.57 美元。該期貨周四收盤到期。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.08 美元或 1.3%，收每桶 85.33 美元。

根據道瓊市場數據，最近月 Brent 和 WTI 原油期貨價格均收在 4 月 30 日以來最高點。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.48 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5% ，收每加侖 2.52 美元。

7 月交割的天然氣價格大漲 4.3%，收每百萬 Btu 2.91 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，由於石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 的評論支撐油價，讓油價扭轉 6 月初回落的走勢，並測試 7 周高點。

Richey 指出，由於 OPEC+ 6 月 2 日決定自 10 月起逐步取消自願減產措施，引起市場最初「下意識的拋售反應」，這走勢被視為過度拋售且大致上已逆轉。

他指出，OPEC + 領導層「確認他們將保持靈活性，只有在市場條件允許的情況下才會降低自願減產程度，並澄清增產不一定是目前的基本預期」。

「美國夏日駕駛季開始時國內需求強勁、海外地緣政治緊張局勢加劇，以及市場重新期待 Fed 完美執行經濟軟著陸，這些均推動油價反彈。」Richey 說。

地緣政治近幾周對市場產生了重大影響，因為與以色列 - 哈馬斯 / 真主黨持續衝突有關的紅海船隻襲擊事件再次出現。此外，烏克蘭無人機本周又開始襲擊俄羅斯石油和能源基礎設施，導致煉油品碼頭遭襲擊後，該設施發生爆炸和大規模火災。

然而，Richey 認為石油市場的情緒「脆弱」，倘若出現任何與最新漲勢因素相矛盾的大消息，或者只是因為季末的大盤波動上升，石油市場都可能回調至每桶 70 美元的中間區間。

分析師表示，原油需求前景的不確定性 (尤其中國)，可能會讓交易員在反彈後猶豫不決。

路透周一引述中國國家統計局的數據報導，5 月中國煉油廠產量年減 1.8%。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，因中國國營和私營煉油廠定期維護工作的影響，5 月煉油量下降，但小型獨立煉油廠由於利潤率略有改善而增加煉油量。然而，產能利用率仍遠低於去年同期水準，本月迄今沒有改善的跡象。

「今年中國的原油加工可能因此出現 20 年來的首次停滯， 2022 年除外，因當年受到新冠病毒限制封城的影響。因此，前一年煉油量上升至創紀錄水準，今年中國對全球石油需求的增長可能會大幅下降。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，美國的，能源交易商將關注墨西哥灣和大西洋的天氣發展。

國家颶風中心針對墨西哥灣發布海警，也因潛在的熱帶氣旋對大西洋發布警告，再次引發市場擔憂大西洋颶風季節 (持續至 11 月 30 日) 恐干擾能源產出與需求。

同時，因應周三美國放假，美國能源資訊局 (EIA) 推遲至周四發布上周石油供應數據，而每周天然氣供應數據則推遲至周五發布。