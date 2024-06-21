千億市值岌岌可危！半年報業績隱憂下 隆基綠能股價再創新低

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 10:04

中國隆基綠能 (601012-CN) 股價今 (21) 日開高近 2%，從歷史低點反彈，這家全球太陽能龍頭企業昨日收黑 4.77% 至每股人民幣 15.58 元，創下自 2020 年 6 月首周以來新低，總市值 1181 億元，較高點蒸發逾 4000 億元，千億市值岌岌可危。專家認為，在價格仍未止跌、市場排產縮減局面下，市場對太陽能主產業鏈半年報表現的擔憂，造成隆基綠能等太陽能族群股價跌跌不休。

《第一財經資訊》報導，近三年隆基綠能股價表現疲軟，新一代 N 型技術佈局緩步，去年退居全球零件出貨量第二名。隆基綠能實際控制人之一鍾寶申去年也表示，2024 年是該公司近十年來最艱困的一年。

面對太陽能產業產能出清，以及半年報的不確定性，北向資金近期對隆基綠能持續拋售。

數據顯示，截至周三 (19 日) 收盤，滬港通持有隆基綠能 3.74 億股，較 6 月初減持約 1000 萬股，今年初時曾為 5.5 億股。換言之，今年以來，北向資金累計拋售隆基綠能約 1.76 億股。

太陽能主產業鏈各環節價格與供需格局關係緊密。今年以來，主產業鏈繼續減產出清，矽料、矽片等環節廠商出現成本倒掛情形。目前，新增矽料產能不斷釋放，矽料價格已突破全部在產企業成本，正逐步逼近價格底部，該環節雖大幅減產，但供應減幅仍低於預期。

中國矽業分會周三公佈數據顯示，本周至今，P 型矽料無單獨成交，價格環比上周持平，處於每噸 3.4 萬至 3.9 萬人民幣之間。該分會指出，從供需角度看，矽料成本倒掛程度進一步加重，因此價格正無限接近底部。

由於下游矽晶圓價格對矽料價格本就敏感，在矽片高庫存、成本倒掛局面下，矽片開工率繼續維持低檔。

自今年第二季以來，太陽能主產業鏈出清速度甚至有加快趨勢，矽片價格跌勢不止。在 4 月 11 日當周，P 型單晶矽片 210mm 價格約為每片人民幣 2.15 元，近期為 1.72 元，跌幅為 20%。

多份研究報告也示警，當前矽片環節供需過剩嚴峻，後續若企業排產仍維持高檔，矽片價格仍將持續下跌。

某電新行業分析師表示，矽片廠商賠本買賣，本是在資金預期中，而面對「內卷」到虧現金，加上不確定性下降趨勢難見，投資者不僅擔憂半年報表現，甚至對今年第三季的產業預測也不樂觀。

隆基綠能今年首季營收年減 37.6% 至人民幣 176.73 億元，凈虧損 23.5 億元，經營活動現金凈流出 48.9 億元，為 2013 年首季以來首度虧損。

隨著產業虧損時間拉長，中國太陽能企業對現金的渴求程度越來越高。隆基綠能 6 月 6 日公告打算發行 100 億人民幣公司債（非可轉債），主要用於先進產能投資，包括「泰睿」矽片、BC 二代電池等先進產能建設等，透過新技術加速實現 BC 等新技術的產業反覆運算。此外，該公司打算將今年自有資金委託理財的單日最高餘額上限由 200 億元增至 300 億元。